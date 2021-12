PIS/PASEP: pagamento de até R$ 1.200 começa em 2022; saiba se você tem direito

Quem recebe?

Trabalhador que teve carteira assinada por pelo menos 30 dias terá direito a uma porcentagem do total. Além disso, só terão direito os cidadãos que recebem até dois salários mínimos por mês (R$ 2.200). Também é preciso estar inscrito no PIS ou no Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).