Pedi demissão, e agora? O que tenho que fazer e quais são os meus direitos?

Aviso prévio indenizado

Caso o trabalhador seja dispensado durante o aviso prévio, ocorre o chamado "aviso prévio indenizado". Nesse caso, ele deverá receber o salário integral relativo a esse mês e todos os proporcionais (férias, 13° salário etc) por tempo de serviço. Isso porque o contrato só termina, de fato, ao final do aviso prévio. Além disso, desde 2011, as empresas têm que pagar ainda mais três dias de aviso prévio para cada ano de trabalho do funcionário.