Reprodução Paris perde o posto de cidade mais cara do mundo; veja o ranking

A cidade de Tel Aviv desbancou Paris e se tornou a mais cara do mundo em 2021. Foi a primeira vez que a capital israelense assumiu a liderança no ranking, divulgado duas vezes por ano pela Economist Intelligence Unit (EIU). Desta vez, os parisienses dividiram o segundo lugar com Singapura. A lista segue com Zurique e Hong Kong.

Tel Aviv subiu quatro posições no ranking. Localizada na costa israelense do mar Mediterrâneo, a ascensão reflete principalmente na moeda, o shekel, em alta e o aumento dos preços do álcool, alimentos e transporte.

"No próximo ano, esperamos ver o custo de vida aumentar em muitas cidades, à medida que os salários aumentam em muitos setores", explica Upasana Dutt, chefe unidade de inteligência da revista britânica EIU.

E complementa: "No entanto, também esperamos que os bancos centrais aumentem as taxas de juros, com cautela, para conter a inflação. Portanto, os aumentos de preços devem começar a moderar em relação ao nível deste ano".

A empresa, responsável pela Pesquisa Mundial de Custo de Vida, informou que os preços de bens e serviços estudados nas cidades aumentaram 3,5% em moeda local, em comparação com 1,9% no ano passado. Os aumentos dos custos foram maiores no transporte, com a alta no preço do petróleo.

Veja as dez cidades mais caras