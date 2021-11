Calebe Murilo Azul desistiu da compra da Latam

A Azul anunciou que desistiu da compra da Latam Airlines, após a empresa chilena recusar a oferta de US$ 5 bilhões. A companhia aérea confirmou o cancelamento da proposta nesta segunda-feira (29).

Em comunicado, a empresa comandada por David Neeleman informou que as dificuldade do mercado aéreo faz com que a pedida da Latam seja acima das expectativas. Para negar a proposta, a empresa chilena justificou que conseguiu financiamento acima do valor oferecido pela companhia.

A Azul tinha interesse nos horários de vôos da companhia chilena, principalmente os de Guarulhos e aeroportos internacionais. Com a desistência, a empresa informou que continuará investindo em suas rotas e aeronaves.

"Como resultado, a Azul vai continuar a se concentrar em suas vantagens competitivas e flexibilidade de frota... e avaliar futuras parcerias e oportunidades de consolidação disponíveis no mercado", afirmou a empresa, em nota.

A Latam está em recuperação judicial nos Estados Unidos e apresentou uma proposta de US$ 8,1 bilhões para manter suas operações. O caso ainda é estudado pela Justiça americana, que deve ouvir os credores sobre a oferta da empresa.