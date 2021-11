Já passou na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados

A proposta foi aprovada pela CFT da Câmara na semana passada e visa atender os segurados do INSS no fim do ano, já que o 13º foi antecipado. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Se aprovada, seguirá para o Senado.