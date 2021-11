MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

O presidente Jair Bolsonaro enviou duas mensagens ao Congresso solicitando autorizações para dois casos de aquisição de imóveis rurais por parte de estrangeiros.

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, as partes interessadas são um cidadão boliviano, naturalizado norte-americano, em um dos casos; e uma pessoa jurídica integrada por empresa estrangeira, no outro. Não foram divulgados mais detalhes.

As mensagens serão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira. Segundo a Secretaria-Geral, os projetos foram aprovados pelo Ministério da Agricultura.

No ano passado, o Senado aprovou um projeto que facilita a aquisição e o arrendamento de terras no Brasil por estrangeiros. Na época, Bolsonaro afirmou que vetaria a proposta, caso ela também fosse aprovada pela Câmara. O texo, no entanto, não chegou a ser analisado por deputados.