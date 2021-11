Sophia Bernardes Dona da TIM pode ser comprada por US$ 12 bilhões por fundo americano

RIO - A gigante americana de private equity KKR fez uma oferta de US$ 12,2 bilhões (10,8 bilhões de euros) para comprar a Telecom Italia, dona da TIM Brasil.

Em comunicado, a Telecom Italia disse que a proposta é "não vinculativa e indicativa". A oferta preliminar em dinheiro da KKR é de 50,5 centavos de euro por ação e representa um prêmio de 46% em relação ao fechamento das ações da tele na sexta-feira.



A proposta está condicionada a uma auditoria de confirmação de cerca de quatro semanas, bem como o aval do governo, que tem o chamado "Golden Power" sobre a tele.

Leia Também

A Telecom Italia enfrenta um dos mercados de telecomunicações mais competitivos do mundo. Além do governo, um dos principais acionistas da empresa, a francesa Vivendi pode criar obstáculos.



"Uma potencial oferta pública de aquisição da Telecom Italia pela KKR pode ter um obstáculo intransponível, que a Vivendi provavelmente resistiria, visto que sua participação de 24% na empresa foi adquirida a um custo médio de 1,03 euros", disse Erhan Gurses, analista da Bloomberg Intelligence.

As ações da Telecom Italia caíram cerca de 50% nos últimos cinco anos, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A empresa tem uma dívida líquida de mais de 22 bilhões de euros no final de setembro.

A KKR já havia comprado uma participação de 37,5% na FiberCo, a unidade de fibra da Telecom Italia, no ano passado por 1,8 bilhão de euros.