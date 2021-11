Osni Alves Encher um tanque de 35 litros já consome 22% do valor de um salário mínimo

Com o aumento sucessivo nos preços da gasolina, encher o tanque do carro na hora de abastecer já consome 22% do valor de um salário mínimo (R$ 1.100). A porcentagem é referente a um tanque de 35 litros. Os brasileiros gastam, em média, R$ 251,65 nos postos de combustíveis.

Somente em 2021, a gasolina já acumula uma alta de 74% nas refinarias. O último reajuste foi anunciado pela Petrobras no dia 8 de novembro. O preço médio do litro nas bombas do país é de R$ 6,75, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referentes ao período de 7 a 13 de novembro.

O estado do Rio de Janeiro tem a gasolina mais cara, em torno de R$ 7,99 o litro. Em seguida, vem o Distrito Federal, com R$ 7,21. Já o preço mais barato pode ser encontrado no Amapá, a R$ 5,91.