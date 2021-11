Nubank lança empréstimo com garantia de veículo em parceria com Creditas

Fachada do Nubank em São Paulo (Imagem: Felipe Ventura / Tecnoblog)

O Nubank anunciou nesta terça-feira (16) que, em parceria com a Creditas, vai passar a oferecer empréstimos com garantia de veículo diretamente em seu aplicativo. A fintech promete taxas mais vantajosas, maiores prazos de pagamentos e valores mais altos disponíveis para a contratação em comparação com a média do mercado para esse tipo de serviço.

Trata-se da primeira solução do Nubank fruto da parceria realizada com a Creditas em setembro. Na época, a fintech afirmou que seu objetivo era ampliar suas opções de crédito. Agora, qualquer cliente do banco digital pode acessar a nova modalidade de crédito diretamente no app do Nubank.

De acordo com a fintech, a parceria garante empréstimos com parcelas pequenas, taxas de juros mais baixas e com a possibilidade de receber crédito de até 90% do valor do veículo . O Nubank promete também cashback de 1% do valor obtido aos clientes que fecharem o contrato por meio de seu aplicativo.

Segundo dados publicados pela Creditas, somente no último trimestre essa modalidade de crédito com garantia registrou um crescimento de 312,9% se comparado com o mesmo período do ano anterior.

Como acessar empréstimos com garantia de veículo:

O novo produto pode ser acessado ao buscar pelo botão “ Pegar emprestado ”, na tela principal do aplicativo do Nubank. O serviço também pode ser encontrado na seção “ Empréstimos ”. O cliente, então, será direcionado a outra tela que explica o funcionamento dessa modalidade de empréstimo. Ao fim da página, há a opção “ Simular empréstimo ”. A partir daí a contratação será continuada através do aplicativo ou site da Creditas . O redirecionamento deve ser automático. Se o cliente não tiver o app da Creditas, o Nubank vai solicitar o download.

A novidade está sendo gradualmente liberada para clientes da fintech. A partir de hoje, alguns usuários já devem conseguir acessar o novo modelo de empréstimo. No entanto, o serviço só chegará a todos os correntistas dentro de algumas semanas.

Com informações: Nubank

Nubank lança empréstimo com garantia de veículo em parceria com Creditas