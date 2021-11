Divulgação Serasa Serasa Limpa Nome

Pensando em ajudar milhões de pessoas a saírem do vermelho, reorganizar a vida financeira e ir em busca do recomeço, a Serasa anunciou no último dia 03 o maior Feirão Limpa Nome da história. Nos primeiros dias do evento, aproximadamente 1,2 milhões de brasileiros já renegociaram suas dívidas com descontos que podem chegar a até 99%. Até o momento, foram mais de 1,6 milhões de acordos fechados, que somam mais de R$ 2,8 bilhões em descontos.

A ação, que acontece até o dia 05 de dezembro em todos os canais digitais da marca, permite que os consumidores quitem suas dívidas de forma rápida, digital e sem precisar sair de casa com mais de 100 empresas (maior número da história), como Itapeva, Santander, Riachuelo, Carrefour, Claro, e diversas outras de setores como bancos, lojas, energia, telefone, etc.

Além das milhões de dívidas disponíveis para negociação com descontos que podem chegar a até 99%, a 26ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome traz uma novidade, o auxílio dívida, que foi prorrogado e pagará R$50 na carteira digital da Serasa para qualquer pessoa que negociar e pagar à vista acordos a partir de R$200, seja em uma ou várias dívidas somadas, através do aplicativo, até o dia 22/11. O regulamento completo está disponível aqui.

Atualmente, no Brasil, são mais de 62 milhões de inadimplentes que enfrentam dificuldades para conseguir crédito e realizar os seus sonhos. Segundo Nathalia Dirani, gerente de marketing da Serasa, “Além da possibilidade de renegociação das dívidas com até 99% de desconto e opções de parcelamento em até 72x, nesta edição do Feirão chegamos com uma grande novidade: o inédito auxílio dívida*, benefício que tem como principal objetivo ajudar muitos brasileiros na busca pelo recomeço financeiro” comenta.

“Sabemos que o Feirão é uma oportunidade que muitos aguardam para dar o primeiro passo para regularizar suas finanças e, nos últimos meses, estar com o nome limpo foi uma dificuldade para muitos. Estamos muito otimistas com essa edição do Feirão e pretendemos alcançar ainda mais brasileiros do que a última, de 2020, que possibilitou que aproximadamente 6 milhões de acordos fossem fechados” finaliza Nathalia.

Serviço

O Feirão Serasa Limpa Nome acontece até 5 de dezembro nos seguintes canais:

Aplicativo Serasa, disponível no Google Play e na App Store

No site www.feiraolimpanome.com.br

Pelo WhatsApp 11 99575-2096

Pelo 0800 591 1222

Nas mais de 7 mil agências dos Correios (necessário levar documento original com foto e pagar taxa de R$3,60)

*Campanha válida para consumidores que negociarem e pagarem acordos com valor a partir de R$ 200,00, podendo corresponder ao somatório do valor de mais de um acordo. Os acordos precisam ser negociados à vista pelo aplicativo da Serasa e pagos até o vencimento. Caso a data de vencimento escolhida seja posterior ao dia 30/11/2021, o pagamento deverá ocorrer até o dia 30/11/2021. Valor de incentivo promocional limitado a R$ 50,00, uma única vez, por CPF, creditado na Carteira Digital Serasa ativa do consumidor. O depósito ocorrerá até 17/12/2021 e o crédito deve ser utilizado até 31/01/2022, caso contrário será estornado. Campanha válida de 03/11/2021 a 22/11/2021, podendo ser prorrogada a exclusivo critério da Serasa. Confira regulamento completo no site https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/feirao/auxilio-divida/ .

Confira abaixo o passo a passo:



1º Passo – baixar o app:

Baixar o aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS) e digitar o CPF/ preencher um breve cadastro. Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela:

2º Passo – escolher a oferta:

Após selecionar a opção “ver ofertas” é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito:

3 º Passo – revisar e finalizar:

Depois que uma das opções for escolhida (para receber o auxílio dívida, o valor deve ser a partir de R$ 200,00), o formato do pagamento selecionado deve ser à vista e deve acontecer até 30/11. Após isso, é importante revisar e finalizar o acordo feito:

4º Passo – pagar a dívida:

Após gerar o boleto, o pagamento deve ser efetuado até o dia 30/11, através da carteira digital da Serasa ou outro meio de preferência do consumidor:

5º Passo – receber o auxílio dívida na Carteira Digital Serasa:

Após o pagamento, o valor de R$ 50,00 será creditado na Carteira Digital Serasa, que deve estar ativa. O depósito pode ocorrer até o dia 17/12 e o crédito deve ser utilizado até 31/01/22, caso contrário será estornado: