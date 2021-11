Reprodução: iG Minas Gerais Em setembro, indústria, varejo e serviços registraram queda

A atividade econômica teve uma queda de 0,14% no terceiro trimestre deste ano em comparação com os três meses anteriores, aponta o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) divulgado nesta terça-feira.

Se o resultado do terceiro trimestre for confirmado pelo IBGE, serão dois trimestres seguidos de queda no PIB, o que indica uma ressão técnica, ainda que em percentuais pequenos. No segundo trimestre, a retração foi de 0,1%.

Nos últimos meses, os setores da economia vem registrando quedas mais fortes do que esperadas por analistas. A produção industrial, por exemplo, caiu pelo quarto mês seguido em setembro e ainda está abaixo do nível pré-pandemia.

Já as vendas no comércio varejista registraram a maior retração para o mês desde 2000, quando começou a série histórica. A inflação e os juros altos dificultam o consumo das famílias.

No caso dos serviços, setembro foi a primeira baixa após cinco meses de alta. Houve um recuo no setor de transportes por conta da alta nos preços dos combustíveis e a inflação em geral que diminui o consumo da população.

O IBC-Br é considerado uma espécie de prévia do PIB por calcular o índice de atividade econômica, mas usa metodologia diferente do IBGE, responsável pelo número oficial que deve ser divulgado no dia 1º de setembro.