O presidente Jair Bolsonaro está em Manama, no Bahrein, após passagem por Dubai, nos Emirados Árabes, e está hospedado em um quarto em que a diária custa 7 mil dólares, aproximadamente 46 mil reais. Ele postou um vídeo no Facebook nesta terça-feira (16) mostrando o local e fala que a sala é "quase do tamanho do apartamento que morava no Rio de Janeiro".



"Nós sabemos como vive o Brasil. Poderia eu pagar esse hotel aqui sem problema nenhum, quem estaria bancando seria você contribuinte", disse. "Essa despesa aqui vai ser custeada pelo rei do Bahrein [Hamad bin Isa al-Khalifa]", completou.

Os gastos com viagens são pagos com o cartão corporativo da Presidência. Sob Bolsonaro, o montante subiu 70%, se comparado com 2018. Só em 2021 já foram gastos 15,2 milhões de reais, de acordo com o Portal da Transparência. Em 2018 o montante acumulado era R$ 8,9 milhões em 11 meses.

Alguns gastos podem ser mantidos em sigilo, como o de segurança, por exemplo, que pode comprometer a integridade do usuário. Durante a gestão Bolsonaro, de janeiro a outubro deste ano, 99,2% dos gastos da Presidência estão nessa condição – o percentual é o maior registrado desde 2015.

