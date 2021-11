Sophia Bernardes Caixa divulga os calendários de novembro e dezembro do Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil , substituto do Bolsa Família, começa a ser pago na próxima quarta-feira (17). Assim como no antigo programa, a ordem dos pagamentos será de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Confira os calendários de novembro e dezembro:



Novembro

NIS com final 1: 17 de novembro

NIS com final 2: 18 de novembro

NIS com final 3: 19 de novembro

NIS com final 4: 22 de novembro

NIS com final 5: 23 de novembro

NIS com final 6: 24 de novembro

NIS com final 7: 25 de novembro

NIS com final 8: 26 de novembro

NIS com final 9: 29 de novembro

NIS com final 0: 30 de novembro

Dezembro

NIS com final 1: 10 de dezembro

NIS com final 2: 13 de dezembro

NIS com final 3: 14 de dezembro

NIS com final 4: 15 de dezembro

NIS com final 5: 16 de novembro

NIS com final 6: 17 de dezembro

NIS com final 7: 20 de dezembro

NIS com final 8: 21 de dezembro

NIS com final 9: 22 de dezembro

NIS com final 0: 23 de dezembro

A Caixa Econômica Federal informou que quem recebia o Bolsa Família poderá continuar consultando informações sobre o novo benefício no app Caixa Tem. No aplicativo Auxílio Brasil , lançado para substituir o do Bolsa Família, também será possível conferir o calendário de pagamentos e o saldo disponível.

Quem receberá o Auxílio Brasil?

Todas as famílias que já recebem o Bolsa Família serão incluídas automaticamente no Auxílio Brasil, sem a necessidade de recadastramento. Serão atendidas pelo novo programa pessoas em situação de extrema pobreza, com renda de até R$ 100 por mês, ou em situação de pobreza, com renda de até R$ 200 mensais.

Em novembro, o Auxílio Brasil deve atender 14,5 milhões de famílias. A expectativa do governo federal é ampliar esse número para 17 milhões a partir de dezembro. Esse aumento, no entanto, ainda depende da aprovação da PEC dos Precatórios para abrir espaço no Orçamento e, assim, viabilizar o pagamento dos benefícios.



De quanto será o benefício?



Em novembro, o tíquete médio do Auxílio Brasil será de R$ 217,18 - o que representa um aumento de 17,84% em relação ao benefício anterior. O valor de R$ 400 prometidos pelo governo deve ficar para dezembro, também a depender da PEC dos Precatórios.

Ao todo, serão 9 modalidades de pagamento. Três delas formam o chamado "núcleo básico":

Benefício Primeira Infância: para famílias com crianças de até 3 anos incompletos. O benefício será de R$ 130 por criança, e o limite será de cinco benefícios por família;

para famílias com crianças de até 3 anos incompletos. O benefício será de R$ 130 por criança, e o limite será de cinco benefícios por família; Benefício Composição Familiar: para famílias que tenham gestantes ou pessoas de 3 a 17 anos de idade ou de 18 a 21 anos matriculados na educação básica. O valor será de R$ 65 por pessoa, e o limite de até cinco benefícios por família;

para famílias que tenham gestantes ou pessoas de 3 a 17 anos de idade ou de 18 a 21 anos matriculados na educação básica. O valor será de R$ 65 por pessoa, e o limite de até cinco benefícios por família; Benefício de Superação da Extrema Pobreza: para famílias que, mesmo após receberem os outros dois benefícios, ainda ficariam com renda mensal per capita abaixo da linha de extrema pobreza (R$ 100).

Além do "núcleo básico", o Auxílio Brasil terá outros 6 benefícios: