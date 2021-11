A perícia pode ser agendada pela internet

Caso o segurado não possa ir à perícia médica no dia e hora agendados, ele pode remarcar a perícia. Entre no aplicativo Meu INSS; Clique em “Agendar Perícia” e, em seguida, em "Novo Requerimento"; Escolha entre “Perícia Inicial” se for a primeira vez, ou “Perícia de Prorrogação” se já estiver em benefício; Siga as orientações que aparecem na tela; Informe os dados necessários para concluir o seu pedido.