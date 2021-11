Divulgação/Ministério da Cidadania Auxílio Brasil

Nos próximos dias, o governo federal vai liberar a consulta aos benefícios do Auxílio Brasil e quem deve recebê-lo. Espera-se que sejam 17 milhões de famílias inscritas no CadÚnico.



O nome do benefício mudou, mas a consulta seguirá sendo feita por meio do aplicativo antigo do Bolsa Família, ou pela Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania, por meio do telefone 121.

Os pagamentos estão previstos para iniciarem em 17 de novembro e seguirão o calendário do programa anterior. Os saques serão efetuados com o cartão antigo até que sejam emitidos novos cartões.

Para ser candidato ao novo programa social do governo federal, a família deve estar inscrita no CadÚnico (Cadastro Único) e com as informações atualizadas no sistema.

Leia Também

Veja como saber se o seu CadÚnico está atualizado para receber o benefício.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DO AUXÍLIO BRASIL EM 2021

Final do NIS // Novembro // Dezembro

1 // 17/nov // 10/dez

2 // 18/nov // 13/dez

3 // 19/nov // 14/dez

4 // 22/nov // 15/dez

5 // 23/nov // 16/dez

6 // 24/nov // 17/dez

7 // 25/nov // 20/dez

8 // 26/nov // 21/dez

9 // 29/nov // 22/dez

0 // 30/nov // 23/dez