Agência Brasil Onyx Lorenzoni volta à Câmara dos Deputados para negociar emendas parlamentares para o Rio Grande do Sul em 2022

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, foi exonerado nesta quinta-feira (11) para negociar emendas parlamentares na Câmara dos Deputados. A licença do ministro foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.



Lorenzoni deverá voltar ao cargo nos próximos dias, segundo informou sua assessoria de imprensa. Até lá, o deputado federal licenciado deverá conversar com parlamentares para distribuir emendas negociadas para o Rio Grande do Sul em 2022.

O ministro pretende se candidatar ao governo do estado nas eleições de 2022. Para isso, pretender acompanhar de perto as tratativas para a destinação de parte do Orçamento da União para os gaúchos.

Onyx Lorenzoni foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul em 2018, mas antes mesmo de tomar posse já foi chamado para ser ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Nos últimos anos, o ministro trocou de pastas diversas vezes para abrigar partidos do Centrão no Palácio do Planalto. Lorenzini assumiu a pasta de Trabalho e Previdência em julho.