Preço de Uber, 99 e outros apps de transporte dispara 20% em outubro

A inflação alcançou apps como Uber, 99 e outros no Brasil. Nesta quarta-feira (10), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro. O período foi marcado pelo aumento nos preços de apps de transporte em 19,85%. Também houve acréscimo nos valores das demais categorias, incluindo eletrônicos e energia elétrica.

Preços de aplicativos de transporte, como Uber e 99, aumentam no Brasil, segundo resultados do IPCA de outubro (Imagem: Reprodução)

O IPCA é um dos indicadores para medir a inflação no Brasil. Os resultados divulgados hoje compreendem preços coletados entre 29 de setembro e 28 de outubro de 2021. Neste período, a taxa foi de 1,25%, cifra acima do resultado de setembro: 1,16%. O acumulado no ano e nos últimos 12 meses é de 8,24% e 10,67%, respectivamente.

O grupo Transportes é o segmento com uma das maiores variações neste momento: 2,62% em outubro contra 1,82% no mês anterior. Além do combustível, chama a atenção a disparada em valores de apps de transporte, como Uber, 99 e outros. Neste caso, o resultado escalou de 9,18%, em setembro, para 19,85% no mês seguinte.

A categoria ainda engloba outras altas. Entra na lista o preço das passagens aéreas, que subiu 33,86% em relação à setembro. O preço da gasolina (+3,10%) também merece atenção. Segundo o IBGE, "foi a sexta elevação consecutiva nos preços desse combustível, que acumula altas de 38,29% no ano e de 42,72% nos últimos 12 meses".

Preços de artigos de TV, som e informática têm aumento pelo nono mês seguido (Imagem: Christin Hume/Unsplash)

Preços de eletrônicos e energia elétrica sobem em outubro

A inflação também avançou sobre eletrônicos de consumo e energia elétrica. No grupo Artigos de Residência, o IBGE informa que os preços para artigos de TV, som e informática subiram pelo nono mês seguido, com mais um acréscimo de 0,99%. Já os itens eletrônicos e equipamentos tiveram uma alta de 1,54% em outubro.

A conta de luz é outro fator que ganhou mais peso no bolso dos brasileiros. Os resultados do IPCA revelam que a energia elétrica teve uma alta de 1,16%. Mas o instituto observa que o resultado de outubro é menor que o de setembro (6,47%). Vale lembrar que a bandeira de escassez hídrica foi mantida durante o período de análise.

Todos os demais grupos também tiveram alta. Confira os resultados:

Grupo Setembro Outubro Alimentação e Bebidas 1,02% 1,17% Habitação 2,56% 1,04% Artigos de Residência 0,90% 1,27% Vestuário 0,31% 1,80% Transportes 1,82% 2,62% Saúde e Cuidados Pessoais 0,39% 0,39% Despesas Pessoais 0,56% 0,75% Educação -0,01% 0,06% Comunicação 0,07% 0,54% Índice geral 1,16% 1,25% Fonte: IBGE

Com informações: IBGE

