Brasil Econômico Anderson Domingos, fundador da Favos Invest, participa do Brasil Econômico ao Vivo desta quinta-feira (11)

A inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumula 10,67% em 12 meses e assusta investidores que querem preservar parte do dinheiro que conseguem poupar. Com isso, aumenta a busca por ativos de renda fixa, bem como a necessidade de garimpar opções que ajudem a diversificar a carteira de investimentos.



Comparando ações, BDRs e fundos imobiliários, as criptomoedas correm por fora e seduzem cada vez mais investidores. O mercado de criptoativos atingiu a marca de US$ 3,7 trilhões nesta segunda-feira (8), segundo a página CoinGecko, que monitora o mercado de mais 10.000 criptomoedas.

Para saber se é agora a melhor hora de colocar parte da sua renda nas moedas digitais, o Brasil Econômico convida Anderson Domingos, fundador da Favos Invest, para o Brasil Econômico ao Vivo desta quinta-feira (11). A live começa às 17h no canal do YouTube do iG , pela página oficial do portal no Facebook ou pelo LinkedIn . Você pode mandar suas dúvidas pelo [email protected] .

Bitcoin atinge a máxima

Nesta quarta-feira (9), o Bitcoin, principal criptoativo do mercado de moedas digitais, renovou a máxima e bateu US$ 69.000 (R$ 375.414,25) na Binance, corretora com maior volume no mercado.

Especialistas explicam que para além da expectativa de ganhos exorbitantes de alguns investidores, a moeda tem sido usada como reserva de capital, principalmente após notícias de empresas como Walmart e McDonald's incorporarem o ativo como meio de pagamento.

No Brasil, ao mesmo tempo que existem projetos na Câmara dos Deputados querendo a regulamentação das criptomoedas, o deputado Luizão Goulart (Republicanos-PR) protocolou uma proposta de lei que autoriza o pagamento de salários em criptomoedas.

Leia Também

O convidado

Anderson Domingos é fundador da Favos Invest, uma escola de investimentos e professor de mais de 1900 pessoas treinadas.

Anderson é especialista em Renda Variável, professor na Fundação Getúlio Vargas (FGV), Universidade Veiga de Almeida (UVA), IBMR – Instituto LAURETE e INFNET. Ganhador do prêmio Startup Weekend do GOOGLE em 2015 na STONE com o produto de educação de investimentos.

Além disso, é, principalmente, um investidor que ensina o que faz (skin in the game) de forma aberta fazendo ser uma referência no mercado de investimentos.

Lives Brasil Econômico

Semanalmente, a redação do Brasil Econômico entrevista algum especialista para aprofundar um tema relevante do noticiário econômico. Sempre às quintas-feiras, as transmissões começam às 17h pela página do Facebook e pelo canal do iG no YouTube.