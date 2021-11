Nubank libera cadastro do NuSócios para receber ação de graça após IPO

Ana Marques O Nubank começou a permitir o cadastro de milhões de clientes selecionados no programa NuSócios, que vai dar de graça frações de ações da fintech após estreia na bolsa (IPO)

A partir desta terça-feira (9), clientes do Nubank já podem se cadastrar para receber seu “pedacinho” da fintech de graça. O programa NuSócios foi lançado hoje pelo banco digital para oferecer um BDR , título equivalente a uma fração de ação negociada na Bolsa de Valores, a milhões de usuários selecionados. Se você é uma dessas pessoas, um grande banner vai aparecer no topo da tela inicial do aplicativo do Nubank.

Representação do "pedacinho do Nubank" em vídeo explicativo da fintech (Imagem: Reprodução/ YouTube)

O programa é lançado pouco antes da estreia oficial da fintech brasileira na Bolsa de Valores . No entanto, as ações do Nubank serão negociadas nos Estados Unidos, por isso o banco digital está ofertando também os chamados BDRs (Brazilian Depositary Receipts), que funcionam como títulos presentes na bolsa de valores brasileira B3 e que são equivalentes a uma ação (ou uma fração de ação) da empresa negociada no exterior.

O banco digital não especificou exatamente quantos clientes poderão receber um BDR (ou um “pedacinho do Nubank”, apelidado pela fintech) de graça, apenas que serão “milhões”, mas não todos. Novos cadastros serão suspensos quando o suprimento desses títulos se esgotar. Os requisitos conhecidos para estar elegível são:

Ter uma conta Nu que não esteja bloqueada para transações;

Não estar inadimplente com o banco por mais de oito dias corridos;

E ter recebido pelo menos uma operação feita em qualquer produto do Nubank no último mês.

Detalhando um pouco mais sobre o BDR que o Nubank está dando de graça para seus clientes, esses certificados vão representar cerca de 1/6 de uma ação ordinária de classe A da Nu Holdings , a empresa que controla o banco digital.

No entanto, essa fração só será confirmada quando o IPO efetivamente ocorrer entre 9 e 10 de dezembro nas bolsas de Nova York (NYSE) e do Brasil (B3). Além disso, esse título só poderá ser negociado depois de 1 ano da emissão inicial.

Como se cadastrar no NuSócios?

Para se cadastrar no programa NuSócios e garantir seu BDR equivalente a uma fração de ação da fintech, o cliente deve ser um dos selecionados. Se esse for o seu caso, um grande banner vai aparecer na tela inicial do app do Nubank lhe convidando para ser sócio do banco digital.

Clique na opção “ Saiba mais ” e então em “ Eu quero !” Assista (ou pule) aos vídeos de explicação sobre o “pedacinho do Nubank”; Clique em “ Quero participar do NuSócios ”; Digite sua senha de quatro dígitos para concluir seu cadastro no programa.

Uma vez cadastrado, basta esperar. Após aceitar o “pedacinho do Nubank”, a última tela do aplicativo vai mostrar algumas datas importantes do IPO e também um passo a passo para quem desejar comprar mais desses certificados quando forem oficialmente lançados na B3.

No caso, para investir posteriormente nas ações da fintech, interessados vão precisar de uma conta Nu Invest , a corretora do Nubank responsável por ofertar os BDRs durante o IPO.

