Benefício Compensatório de Transição

O Benefício Compensatório de Transição será destinado a famílias que perderem renda com a mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Esse benefício será concedido no período de implementação do novo programa e mantido até que o valor recebido pela família seja maior que o do Bolsa Família ou até que a família não se enquadre mais nos critérios de elegibilidade.