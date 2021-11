Reprodução/ Correio Braziliense Procuradores pedem que empresas paguem indenização de 1% do faturamento anual por supostas fraudes trabalhistas

O Ministério Público do Trabalho (MPT) de São Paulo ajuizou quatro ações civis públicas nesta segunda-feira contra os aplicativos de transporte e entrega 99, Uber, Rappi e Lalamove por supostas fraudes trabalhistas cometidas pelas plataformas. Os processos são de âmbito nacional.

O MPT pede à Justiça do Trabalho o reconhecimento de vínculo empregatício entre os motoristas de aplicativo e as plataformas e pede que as quatro empresas paguem multa de 1% de seus faturamentos anuais para indenizar supostos danos morais coletivos cometidos contra os motoristas. Os procuradores pedem ainda que as quatro empresas se abstenham de cadastrar novos motoristas sem reconhecer vínculos de trabalho formal.

As ações se somam a outras 12 já propostas contra aplicativos de entrega. Segundo o procurador do trabalho Rodrigo Castilho, que está à frente da coordenadoria do MPT que investiga os aplicativos e que ajuizou as ações, as investigações se iniciaram em 2016.

"Entendemos que o aplicativo vende um produto no mercado de consumo, que é o trabalho de uma pessoa (o motorista). A única diferença dos aplicativos para as demais empresas é que a forma de contratação se dá através de uma plataforma digital. A regra no Brasil é a relação de emprego quando se utiliza do trabalho de um ser humano", afirma Castilho.

O MPT diz ter recebido mais de 600 denúncias relacionadas a aplicativos de mobilidade e entregas e que muitos procedimentos ainda estão em fase de investigação.

No total, 625 procedimentos já foram instaurados contra 14 aplicativos. A Uber lidera entre as mais demandadas pelo MPT, e responde a 230 procedimentos, seguida por iFood (94), Rappi (93), 99 (79), Loggi (50) e Cabify (24).

A procuradora Tatiana Simonetti, que participa das investigações, afirmou que há uma série de provas de que os aplicativos descumprem a legislação trabalhista.

Uma das principais provas usadas pelo MPT é a análise de dados de viagens realizadas por 10 mil motoristas da 99 entre julho de 2018 e julho de 2019. Os dados foram inicialmente solicitados à 99 e à Uber, mas as empresas se recusaram a fornecer os dados, que só foram obtidos por meio de decisão judicial.