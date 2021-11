Pix no aplicativo da Caixa (Imagem: Emerson Alecrim/Tecnoblog)

A rapidez é um dos principais pontos positivos do Pix, sistema de pagamento criado pelo Banco Central. Afinal, após realizar a transação, o valor escolhido entra na conta do destinatário em poucos segundos. No entanto, essa facilidade também pode gerar a seguinte dúvida: tem como cancelar uma transferência feita para a conta errada? Abaixo, vou te explicar se existe essa possibilidade.

É possível cancelar uma transferência do Pix? Depende. As transações feitas por esse sistema de pagamento acontecem em, no máximo, 10 segundos. Por isso, após enviar o dinheiro, não dá para cancelar a operação. O Banco Central afirma que a única maneira de realmente cancelar um Pix é antes de enviá-lo.

Portanto, é extremamente importante revisar com cuidado todos os dados antes de confirmar a transação. Dessa forma, você garante que o valor "cairá" na conta da pessoa certa.

Fiz um Pix para a conta errada. O que fazer? Se você fez uma transferência para a conta errada, a sugestão do Banco Central é entrar em contato com o recebedor para que ele faça a devolução da quantia. Todas as instituições financeiras que usam o Pix entregam uma opção que permite reenviar o valor ao pagador sem nenhum custo, sendo esse um processo bem simples e rápido. Não conheço o dono da conta. E agora? A opção que permite devolver o valor só é útil caso você conheça ou consiga falar com o dono da conta. Se esse não for o caso, infelizmente não há uma maneira oficial de recuperar o dinheiro, sendo possível apenas torcer para que a pessoa tenha bom senso e reenvie o Pix por livre e espontânea vontade. O cliente até pode entrar em contato com sua instituição financeira para verificar se é possível realizar alguma ação, mas isso não garante que a quantia será estornada.

Pronto, agora você já sabe que a única forma de cancelar um Pix é antes do envio do dinheiro. Por mais que seja possível recorrer a opção de devolução, ela não será útil em todas as situações. Sendo assim, a melhor maneira de evitar problemas é sempre verificar os dados antes de qualquer transação.