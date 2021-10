6 contas PJ que não cobram para receber Pix

O Pix permite transferências e pagamentos em tempo real, 24 horas por dia, entre pessoas físicas de forma gratuita. No entanto, pessoas jurídicas — exceto empresários individuais (EI) e microempreendedores individuais (MEI) — podem ser cobradas por transações feitas ou recebidas por este método de pagamento. Confira abaixo uma relação de contas PJ que não cobram para receber Pix e fuja das tarifas.

Índice 1.Caixa;

2. Nubank;

3. Banco Inter;

4. Banco Original;

5. C6 Bank; e

6. Linker.

1.Caixa

A Caixa é um dos bancos mais tradicionais do País. Sua trajetória começou ainda em 1861 quando Dom Pedro II assinou o Decreto nº 2.723 para sua fundação, mas todo esse tempo de existência não impede que a instituição acompanhe o mercado. A fim de manter e conquistar novos clientes, o banco isenta as contas empresariais de pagar pelo Pix — tanto para enviar, quanto para receber.

Destaques da conta empresarial da Caixa. (Imagem: divulgação/Caixa).

Além disso, o banco oferece aos correntistas da sua conta empresarial uma série de benefícios como empréstimos, antecipação de receitas, aplicações financeiras e acesso a uma maquininha para pagamentos.

Os clientes da conta PJ têm acesso a uma Cesta de Serviços que cobre transações como saques e transferências. As tarifas variam de acordo com o tipo de conta: Conta PJ Caixa Executiva , Clássica , Super , Master e Premium. Segundo a empresa, são mais de 100 serviços que podem ser acessados tanto pela web, como pelos aplicativos gratuitos disponíveis na Play Store e App Store.

2. Nubank

O Nubank, que foi fundado com a promessa de revolucionar o mercado financeiro, também não cobra de seus clientes PJ as transações feitas pelo Pix. Para abrir uma conta dessa modalidade, é necessário ter uma empresa que se enquadre em MEI , EI e Eireli e já ser cliente como pessoa física.

Cartão de crédito Nubank em cima da mesa. (Imagem: divulgação/Nubank).

Entre os serviços oferecidos pela fintech estão transferências gratuitas e ilimitadas entre contas do Nubank (a qualquer horário) e para outros bancos em horário comercial, consultas ao extrato bancário direto pelo aplicativo e geração de boletos de cobrança para seus clientes. Em relação aos saques, os clientes podem realizar a operação nos caixas eletrônicos da rede Banco24horas ou da rede Saque e Pague por R$ 6,50 cada transação.

A conta PJ Nubank não possui taxas de manutenção e anuidade e tudo pode ser feito pelo aplicativo (Android ou iOS): desde a abertura da conta até a manutenção e atendimento ao cliente.

3. Banco Inter

Outra alternativa para quem busca uma conta PJ que não cobre na hora de receber o Pix é o Banco Inter. A instituição é totalmente digital e também isenta os clientes de outras taxas como transferências e folhas de pagamento — ambos com limite de até 100 por mês — saques, manutenção e emissão de boletos.

Instruções para abertura de conta PJ no Banco Inter. (Imagem: divulgação/Banco Inter).

Gestão inteligente, antecipação de recebíveis, seguros, maquininha e cartão de crédito com cashback e sem anuidade também estão no pacote de serviços do banco digital. Essas soluções são oferecidas para empresas EI, EIRELI, LTDA, SA ou Condomínio . Além disso, existe uma conta exclusiva para quem é MEI que também isenta o cliente de taxas de manutenção e emissão de boletos — e claro, do Pix.

Todas as funções oferecidas podem ser acessadas via Internet Banking ou app (disponível na Play Store e App Store).

4. Banco Original

Fundado a partir da união do Banco JBS e Banco Matone em 2011, o Banco Original está na lista das contas PJ sem cobrança de Pix. Além da Conta Pessoa Única (para MEI, EI e Eireli) , a empresa possui as contas Empresas , Corporate e Agronegócio para quem tem mais de um sócio, faturamento anual acima de R$ 300 milhões e produtores rurais , respectivamente.

Contas PJ e PF separadas no aplicativo do Banco Original. (Imagem: divulgação/Banco Original).

Além de acesso pelo computador, o cliente também tem a sua disposição o aplicativo, disponível para Play Store e App Store, que permite atendimento 24h por dia. O banco oferece ainda pacotes de serviços de acordo com o perfil de cada cliente que cobre saques, pagamentos e TEDs .

Sujeito à análise de crédito e aprovação, contas PJ também podem ter direito ao cartão com cashback do Banco Original. A anuidade é gratuita no primeiro ano e depois é cobrado R$ 16 mensais. Porém, de acordo com a empresa, as parcelas podem ser zeradas se o gasto mensal do cartão exceder R$ 1 mil ou se o cliente fizer um investimento acima de R$ 10 mil.

5. C6 Bank

O C6 Bank é um banco digital brasileiro fundado em 2018 e conhecido por ser um dos principais concorrentes do Nubank. Na fintech, além do Pix sem tarifa nas transações, outros serviços são gratuitos como TEDs e depósitos por boleto (limite de 100 transações por mês cada um). O C6 Bank possui dois tipos de conta PJ:

A C6 Empresas é feita para os tipos Eireli, EI, ME, LTDA, SA . Além das soluções acima, essa conta oferece cartão de crédito PJ (sem anuidade e sujeito à análise), empréstimos, investimentos e uma maquininha para pagamentos que pode ser isenta do valor de adesão caso as vendas ultrapassem R$ 5 mil/mensal. Menos disso, o cliente paga R$ 39,90 naquele mês.

Cartão de crédito oferecido para quem é cliente PJ. (Imagem: divulgação/C6 Bank).

A C6 MEI , feita para o Microempreendedor Individual, também tem acesso aos serviços acima. A diferença está em alguns detalhes. A venda da maquininha, por exemplo, precisa alcançar R$ 3.5 mil. Se o valor de vendas for menor que isso, a taxa de adesão é cobrada normalmente, neste caso, R$ 26,90.

A conta oferece também a C6 Tag gratuita — solução oferecida inclusive para clientes PF. O adesivo colado no vidro do carro permite que você passe direto por pedágios e cancelas de estacionamento e pague depois, com débito direto na conta.

Os acessos à conta são feitos pelo aplicativo, disponível para Android e iOS. Clientes C6 Empresas também podem administrar a sua conta empresarial pelo Web Banking.

6. Linker

O Linker é um banco digital criado justamente para atender as necessidades de pequenas e médias empresas. Levando em conta a sua preocupação com esse público, não podia ser diferente sua decisão de não cobrar as contas PJ por receberem pagamentos via Pix.

Além de TEDs, pagamentos de contas e cartões de crédito e débito, a fintech oferece outras soluções para ajudar o empreendedor: venda por links de pagamentos compartilháveis, planos de assinatura recorrente e emissão de boletos de cobrança.

LinkerPay, solução oferecida para clientes da fintech. (Imagem: divulgação/Linker).

O Linker não possui taxas de manutenção e anuidade, mas cobra por alguns serviços seguindo a cultura de " Pague só pelo que usar ”. Confira o que é cobrado e qual o valor abaixo:

Emissão cartão físico adicional (15,90)

Boleto após compensado (R$ 2)

Transferência para outros bancos (R$ 2)

Saque na rede Banco24Horas (R$ 10)

Apesar de bem parecidas, cada conta da lista acima possui particularidades que podem fazer total diferença no dia a dia. Por isso, é importante analisar bem cada uma e ter em mente o que realmente é importante para você.

