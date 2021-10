Emerson Alecrim Uber abre 60 vagas de emprego no Brasil em Centro de Tecnologia

A Uber anunciou, nesta quarta-feira (27), a abertura de 60 novas vagas de emprego para profissionais de engenharia no Brasil. De acordo com a empresa, com o crescimento de seu Centro de Tecnologia, há posições em aberto principalmente para desenvolvimento mobile, além de outras áreas relacionadas. O processo de seleção é 100% à distância e o profissional pode se candidatar pela página de carreira da Uber.

Aplicativo da Uber (Imagem: Priscilla Du Preez/Unsplash)

Vagas para a área de engenharia, comunicação e mais

Segundo a Uber, ao todo, são 160 vagas disponíveis para diferentes áreas da empresa. Com a expansão do setor de tecnologia para um novo campus em São Paulo, profissionais de desenvolvimento Android e iOS, e especialistas em arquitetura back-end estão sendo buscados pela empresa.

Além disso, a Uber possui em aberto vagas para a área comercial, de comunicação e marketing, operações, atendimento e desenvolvimento de negócios. A empresa garante também vagas exclusivas para pessoas negras e PCD. No Brasil, as 160 vagas oferecidas são para atuar em quatro cidades: São Paulo, Osasco, Goiânia e Maceió. Porém, também é possível se candidatar para oportunidades em outros países.

Após a inscrição, seu currículo será analisado pelo time de recrutamento da Uber e a empresa entrará em contato para informar quais serão as próximas etapas. Como o processo seletivo é totalmente online, a primeira fase será uma entrevista com o recrutador, e a segunda é composta por um desafio de uma hora para a resolução de problemas algorítmicos.

Os aprovados para a fase final devem participar de mais quatro entrevistas para avaliação de habilidades técnicas, além de uma análise comportamental.

Expansão e dificuldade de operar no Brasil

Em paralelo à expansão da empresa no país com a construção do Uber Campus, a Uber vêm tendo dificuldades operacionais devido à situação econômica do país.

Com motoristas e passageiros insatisfeitos com os serviços da empresa, uma das medidas tomadas é a recompensa de até R$ 500 para motoristas que atingirem a meta de viagens semanal. Dessa forma, espera-se uma menor taxa de cancelamentos nas corridas e maior fluxo de passageiros.

Segundo a Uber, motoristas que participarem da promoção e cumprirem as missões que receberem pelo app da Uber podem ganhar bônus de R$ 150 a R$ 500 a cada semana. Quem completar todas as tarefas pode ser recompensado com até R$ 1.500 por mês. A quantidade de missões varia mensalmente.

