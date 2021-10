Sophia Bernardes Petrobras apresenta lucro de R$ 31,1 bilhões no terceiro trimestre deste ano

A Petrobras anunciou lucro líquido de R$ 31,1 bilhões no terceiro trimestre deste ano. O número representa uma inversão do prejuízo obtido no mesmo período de 2020, quando as perdas foram de R$ 1,546 bilhão.

A Petrobras informou que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta quinta-feira (28), aprovou o pagamento de nova antecipação da remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2021, no valor total de R$ 31,8 bilhões (cerca de US$ 6 bilhões).

Estimativas do mercado projetavam lucro líquido de R$ 11 bilhões a R$ 24 bilhões entre julho e setembro por conta do avanço do preço do petróleo no mercado internacional e do aumento das vendas de combustíveis no país.

Assim, nos nove primeiros meses do ano, a estatal acumula ganhos de R$ 75,1 bilhões. Reverte assim o prejuízo de R$ 52,782 bilhões, como reflexo do início da crise provocada pela pandemia do coronavírus.

A receita de vendas da estatal somou R$ 121,5 bilhões no terceiro trimestre. É uma alta de 71,9% ante o mesmo período do ano passado. Nos nove meses do ano, a receita somou R$ 318,4 bilhões,aumento de 61,6% em relação ao mesmo período de 2020.

Segundo a empresa, a receita subiu por conta do aumento de 70% do preço do barril do petróleo no terceiro trimestre deste ano ante o mesmo período do ano passado, passando de US$ 43 para US$73,47.

Pesou ainda os preços mais caros dos combustíveis vendidos no país. Segundo a estatal, o diesel e a gasolina respondem juntos por 71% da receita nacional de vendas de derivados de petróleo no terceiro trimestre.

Ao longo deste ano, por conta do aumento do preço do barril do petróleo, a Petrobras já reajustou a gasolina em 73% no acumulado do ano nas refinarias. No caso do diesel, o avanço chega a 65,3%.

No comunicado, o presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna, se disse honrado pelo resultado.

Leia Também

“É com muita honra que me dirijo a vocês para compartilhar os resultados alcançados. Atingimos nossa meta de endividamento muito antes do planejado e estamos dividindo parte das riquezas geradas com a sociedade e nossos acionistas através de impostos, dividendos, criação de empregos e investimentos. Ainda almejamos muito mais para a nossa Petrobras e, portanto, seguiremos trabalhando com afinco e racionalidade, investindo responsavelmente nos ativos mais rentáveis para gerar assim cada vez mais prosperidade”.

Para o economista e professor dos MBAs da FGV Mauro Rochlin, o resultado é natural diante do alto preço do petróleo que tem ajudado o setor.

"As petrolíferas no mundo têm apresentado resultados bons com o preço dos petróleo", explica.

Vendas da gasolina subiram quase 18%

Semana passada, a estatal divulgou seus resultados de produção e venda de combustíveis. No terceiro trimestre, a estatal elevou as importações de derivados em 116,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos nove primeiros meses do ano, o avanço chegou a 86,3%.

De acordo com o relatório de produção da empresa, as vendas da gasolina subiram 17,9% no terceiro trimestre. Assim, no acumulado do ano, a alta ficou em 18,5%. Segundo a estatal, é o maior patamar desde 2017.

Já as vendas do diesel no terceiro trimestre tiveram alta de 15,8% em relação ao mesmo período do ano passado. No nove meses, o avanço chegou a 21,2%.

Com a demanda em alta, a Petrobras avalia aumentar o volume de importação de combustíveis para evitar um possível desabastecimento, de acordo com fontes do setor

Enquanto isso, a produção total da companhia chegou a 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia no terceiro trimestre deste ano. É uma queda de 4,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Se levar em conta apenas a produção comercial, a produção somou 2,5 milhões de barris diárias, qued de 5% ante ano passado.