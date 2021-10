Sophia Bernardes Magazine Luiza tem 100 vagas para call center em Franca (SP)

O Magazine Luiza está com 100 vagas abertas para posições em call center. As oportunidades são para trabalho temporário, com foco na Black Friday e no Natal.

Os selecionados vão atuar na cidade de Franca, interior de São Paulo, e serão agentes de relacionamento no atendimento aos clientes.

Para se candidatar, é necessário ter 18 anos ou mais, disponibilidade para trabalhar seis horas por dia, ensino médio completo e facilidade com digitação e informática. As inscrições podem ser feitas neste link .

A primeira etapa do processo seletivo consiste em um questionário online com questões de matemática, português e cultura. As demais etapas serão presenciais.