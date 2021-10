Reprodução Twitter Comissárias de voo tiram uniforme em protesto por Alitalia

Um grupo de comissárias de voo fez um protesto nesta quarta-feira (20) em frente ao Campidoglio, em Roma, contra a falência da companhia aérea Alitalia.

As mulheres foram tirando lentamente os uniformes da antiga empresa italiana, ficando apenas uma camisola. Ao fim do ato, elas deixaram apenas os sapatos no chão para protestar contra o "sumiço".

"Viemos aqui para exprimir, sobretudo, nossa dor. A solidariedade também vai para todos os nossos colegas que foram contratados pela ITA e que foram obrigados a assinar um contrato de trabalho humilhante", disseram as mulheres.

A Alitalia encerrou suas atividades em 14 de outubro, dando lugar para a Italia Transporto Aereo (ITA), a companhia aérea estatal criada pelo governo italiano para superar de forma definitiva a crise da antiga empresa.

A nova marca, apesar de ter comprado os direitos de uso do nome, não tem nenhuma relação econômica e legal com a Alitalia. A empresa contratou cerca de 2,8 mil funcionários sendo, quase todos, da antiga empresa, que tinha 10,5 mil empregados.