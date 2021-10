Reprodução: iG Minas Gerais Ponte do Ursinho Pooh

A ponte que ficou famosa nos livros do Ursinho Pooh, onde o personagem principal e seus amigos jogavam galhos em um jogo inventado por eles, que se chamava “Poohsticks”, estava à venda na casa de leilões britânica Summers Place e foi arrematada por US$ 179 mil (R$ 990 mil), no Reino Unido.

James Rylands, especialista em leilões disse à agência AFP que está "absolutamente feliz de ter conseguido vender uma peça da história da literatura". As estimativas eram que o certame alcançasse até 60 mil libras, mas passou de 130 mil libras.

A ponte "Posingford Bridge" foi construída em 1907 e ficou famosa após inspirar o desenho. Em 1979 foi oficialmente nomeada de Poohsticks Bridge.

Por causa do desgaste provocado por turistas, foi desmontada em 1999 e depois substituída com apoio da Disney, informa a AFP.

O novo proprietário, Lord De La Warr, planeja colocá-la em sua fazenda de Buckhurst Park, em Withyham, no sudeste da Inglaterra.



"Espero que muitas crianças (e adultos) possam admirar a ponte original que inspirou uma das brincadeiras mais famosas que ainda é jogada pelas crianças no Reino Unido e em outros países", afirmou o novo proprietário em um comunicado.

Além disso, as casas que completam o cenário da Floresta de Ashdown, em Sussex, na Inglaterra, podem ser alugadas por final de semana.

