O que explica esse aumento?

A energia elétrica, que acumula uma alta de 28,82% nos últimos doze meses, pressionou a inflação em setembro. A crise hídrica tem provocado baixas nos reservatórios das principais hidrelétricas brasileiras, responsáveis por mais da metade da energia gerada no país. Com isso, foi preciso acionar as termelétricas, cujo custo é maior. A falta de chuvas ainda prejudicou a produção de alimentos. Os combustíveis também subiram devido ao aumento do preço do petróleo nas refinarias.