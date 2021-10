Binomo Trading

À medida que o trading ganha mais adeptos, a procura por fórmulas para se dar bem na modalidade aumenta. É importante ter em mente que não existe mágica, mas, sim, consistência, prática, estudo e estratégia. Nesse contexto, é bastante útil entender os cuidados que devem ser adotados por traders iniciantes e ocasionais.

O primeiro deles, e talvez mais importante, é investir em um broker regulamentado, com expertise no mercado, zelo e transparência. É o caso da Binomo , uma corretora de negociação online extremamente segura e repleta de vantagens para traders. Ela atua em mais de 130 países e pode ser acessada tanto no desktop como em aplicativos para celulares com sistema IOS e Android, o que permite que você negocie a qualquer hora e em qualquer lugar na plataforma que preferir.

Sem pressa

O uso da plataforma Binomo é bem simples e intuitivo e nela você pode fazer operações 24h por dia, incluindo os fins de semana. É possível, por exemplo, criar gratuitamente uma conta demo para treinar suas habilidades de negociação e pôr em prática sua experiência em análise financeira para se tornar um trader melhor e obter resultados mais positivos.

Evite armadilhas

Não se deixe levar pelas emoções

Este é um erro muito frequente em iniciantes. O quanto antes se entender que altos e baixos, também no universo das finanças, faz parte da dinâmica, mais rápido se habilita para o trading. São muitas emoções que podem atrapalhar a tomada de decisão e é preciso saber codifica-las. O que é impulso e o que pode ser planejado? É importante aprender a distinguir.

Overtrading

Tente entrar apenas nas melhores oportunidades. Qualidade é melhor do que quantidade. Operar demais pode gerar custos desnecessários, além de comprometer estratégias e plano de trading, algo que todo o trader que se preza precisa zelar.

Sofrer para identificar rumos e humor do mercado

Muitos traders usam vários indicadores ao mesmo tempo e na Binomo há essa possibilidade, mas isso pode levar a certa paralisia. É importante ser célere na avaliação de risco para poder atuar da melhor maneira possível.

Ausência de gestão de risco

Outro ponto canônico diz respeito à gestão de risco, um elemento essencial para um trading saudável. Fazer gestão de risco implica você controlar o seu risco em cada trade que efetua até um nível que seja aceitável para si ou para a sua carteira. Essa gestão pode e deve ser feita com assessoramento, principalmente em uma fase inicial. É, portanto, imperioso informar que realizar operações de trading exige conhecimento, ou aconselhamento especializado, e consiste em uma operação de risco.