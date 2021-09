iStock MEI tem direito a auxílio-doença, pensão por morte e aposentadoria

O Microempreendedor Individual (MEI) é um dos regimes empresariais que mais crescem no Brasil atualmente. Criado justamente para regularizar a situação de muitos empreendedores brasileiros, que antes eram considerados trabalhadores informais, o MEI também garante direitos trabalhistas, como auxílio-doença, pensão por morte e aposentadoria.

Quais são os benefícios do MEI?

Para ter direito aos benefícios previdenciários do INSS garantidos ao MEI, é necessário pagar mensalmente o Documento de Arrecadação Simplificada do Microempreendedor Individual (DAS-MEI). Nesse caso, o empreendedor paga 5% do valor de um salário mínimo - R$ 1.100 em 2021 - para a Previdência Social.



Aposentadoria

A idade mínima para se aposentar sendo MEI é de 60 anos para mulheres e 65 anos para os homens. Para isso, é necessário ter contruíbido em no mínimo 15 anos.

Quem deseja se aposentar antes do previsto terá que complementar a contribuição mensal em mais 15% do salário mínimo - totalizando a alíquota de 20%. Caso queira uma aposentadoria maior que um salário mínimo, será preciso aumentar o valor também.

O MEI também tem direito à aposentadoria por invalidez. Basta ter contribuído por pelo menos um ano com a Previdência.

Auxílio-doença

O auxílio doença é concedido para os contribuintes que se encontram temporariamente incapazes de exercer a sua atividade profissional. O microempreendedor individual pode contar com o benefício no valor de um salário mínimo. Para isso, é necessário ter contribuído por pelo menos um ano e se submeter a todo o procedimento usual, como a perícia médica.

Auxílio-maternidade

O auxílio maternidade é concedido para quem precisa se afastar do trabalho por motivo de gestação, adoção, guarda judicial ou aborto. Neste caso, é preciso ter efetuado, pelo menos, 10 contribuições para requerer o benefício, que terá 120 dias de duração.

Auxílio-reclusão



O auxílio-reclusão é um benefício recebido pelos familiares do MEI caso o trabalhador seja preso. É necessário ter contribuído com a Previdência Social por no mínimo dois anos.

Pensão por morte

Caso o MEI esteja com as contribuições em dia, a família terá direito à pensão em caso de morte. A duração do benefício pode variar: