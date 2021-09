Luciano Rodrigues Bolsonaro anuncia início da obras do Linhão de Tucuruí, que liga Roraima ao sistema elétrico nacional

Nesta quarta-feira (28), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou o início das obras do Linhão Tucuruí, que ligará Boa Vista, em Roraima, a Manaus no Amazonas, e permitirá integrar o estado roraimense ao sistema elétrico nacional.



"Tínhamos pressa em resolver a questão do Linhão Manaus-Boa Vista [...] Há mais de 10 anos, Roraima não estava integrada com o resto do Brasil na questão energética”, afirmou Bolsonaro durante uma cerimônia para comemorar os mil dias de seu governo .

“Até que ontem à noite a ‘cegonha apareceu’. Ontem à noite, o último obstáculo para o início das obras foi vencido. E nós temos uma pedra aqui do lado; a pedra fundamental para o início da construção do linhão”, completou o presidente.

Leiloado em 2011, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Linhão de Tucuruí estava com as obras paralisadas, porque 122 quilômetros dos seus 720 quilômetros de extensão passam diretamente no meio das terras indígenas do povo Waimiri Atroari, onde vivem mais de 2,3 mil pessoas.

Nesta quarta-feira, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) liberou a retomada do projeto. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo , a decisão veio após uma autorização da Fundação Nacional do Índio (Funai). Representantes indígenas, entretando, negam qualquer tipo de acordo.

Em contrapartida, interlocutores do governo afirmam que os Waimiri Atroari já foram ouvidos e que todas as licenças estão liberadas para começar as obras. Com isso, a concessionária Transnorte Energia, formada pela estatal Eletronorte e pela empresa Alupar, poderá dar início imediato à construção. A previsão é que a inauguração ocorra no primeiro semestre de 2024.

Desde 2019, quando uma crise na Venezuela cortou o fornecimento de energia elétrica em Roraima, o governo Bolsonaro declarou a obra do Linhão de Tucuruí como um "interesse da política de defesa nacional".

“Se eu queria ter um reconhecimento na minha passagem pelo governo, seria essa obra realizada. Hoje é meu dia mais feliz dentro do governo”, disse o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Nesta manhã, o presidente também participou da cerimônia de inauguração da usina termelétrica Jaguatirica II, em Boa Vista.