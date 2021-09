Criptofácil Musk faturou US$ 3,8 bilhões na segunda-feira (27)

O empresário Elon Musk voltou a liderar o ranking dos mais ricos do mundo e atingiu a marca de US$ 200 bilhões em patrimônio. Os dados foram divulgados pela revista Forbes nesta terça-feira (28).

Segundo o levantamento, Musk faturou US$ 3,8 bilhões apenas na segunda-feira (27) e encerrou o dia com US$ 203,4 bilhões de fortuna. Jeff Bezos, dono da Amazon e líder do ranking até então, possui fortuna de US$ 197,7 bilhões.

Elon Musk é a terceira pessoa no mundo a ultrapassar a marca de US$ 200 bilhões em patrimônio. O primeiro foi Jeff Bezos, em agosto de 2020, seguido por Bernard Arnauld, proprietário da Louis Vuitton.

Volta a liderança

O dono da Tesla voltou a liderança após ficar alguns dias à frente de Bezos em janeiro deste ano. Na época, o empresário, que possui 20% das ações da montadora, faturou após a empresa comprar Bitcoins e aceitar a compra de veículos com a criptomoeda. A medida fez o valor da moeda digital disparar e aumentou a procura pela modalidade de investimento.

Musk ainda é dono da Space X, empresa aeroespacial avaliada em US$ 74 bilhões e que voltou ao cenário internacional após promover a primeira viagem ao espaço com duração de três dias apenas com civis.