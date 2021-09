Reprodução Salário médio em 2021 é de R$ 2.433

O salário médio do brasileiro em 2021 atingiu o menor patamar desde 2017. Hoje, o rendimento médio atingiu o valor de R$ 2.433, no ano passado, era de R$ 2.613, o que representa queda de 7% na comparação anual, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) divulgados pelo G1. Os valores já descontam a inflação.

A taxa de desemprego em 14,1% no 2º trimestre atingindo 14,4 milhões de pessoas pressiona os vencimentos para baixo. Além disso, os setores que estão retomando as atividades são os de remuneração mais baixa.

A pesquisa IDados projeta também que a taxa de desemprego deverá se manter acima de 12% até o final de 2022.

"Ainda são mais de 14 milhões de desempregados e a tendência é que as pessoas voltem subocupadas, ou seja, trabalhando menos horas do que gostariam e em empregos informais. Com mais gente nesses empregos que pagam menos, o rendimento médio vai cair mais. E as perspectivas de aumento da inflação só prejudicam ainda mais o quadro", afirma Bruno Ottoni, pesquisador do IDados e autor do estudo ao G1.

Ele acrescenta que o aumento da renda média percebido em 2020 foi "artificial", já que decorre do maior número de desempregados em áreas de baixa remuneração, como informais e profissionais sem ensino superior.

Além disso, o salário mínimo reduziu na comparação entre julho e junho. De acordo com os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia, o salário médio de admissão em julho no país foi de R$ 1.802, o que corresponde a uma redução real de -R$ 22,72.