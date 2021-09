Divulgação Bristow encomenda até 100 eVTOL da Eve Urban Air Mobility, subsidiária da Embraer

A Embraer, por meio de sua subsidiária Eve Urban Air Mobility, recebeu uma encomenda da operadora global de helicópteros Bristow para fabricar até 100 aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOL) .

No acordo, não foi informado em quais países os 'carros voadores' poderão ser operados. Ainda assim, as ações da Embraer tiveram alta de 12% na Bolsa de Valores no início desta tarde.



De acordo com comunicado, o memorando de entendimento entre as duas companhias visa desenvolver um modelo de operação de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). A entrega das aeronaves está prevista para começar em 2026.

O acordo ainda prevê o design de vertiportos, o desenvolvimento regulatório para o ambiente operacional e um certificação do eVTOL com operação autônoma.

"Esse memorando de entendimento estratégico prevê o desenvolvimento contínuo de um modelo abrangente de UAM entre Bristow e Eve para um eVTOL que pode, potencialmente, remodelar o mercado para todos os voos verticais elétricos com emissões de zero carbono e custos operacionais mais baixos", disse o presidente e diretor executivo da Bristow, Chris Bradshaw, em um comunicado divulgado pela Embraer.

"Isso vai permitir expandir nossa experiência para fornecer uma opção sustentável e eficiente em novos mercados finais potenciais. Podemos alavancar nossa experiência operacional, por meio da cooperação com a Eve, a fim de projetar e construir a próxima geração de aeronaves", continuou ele.

Já o presidente da Eve Urban Air Mobility, Andre Stein, ressaltou que a parceria com a Bristow vai permitir desenvolver estruturas e operações robustas necessárias para criar uma indústria "acessível, escalonável, sustentável e segura”.

Segundo a empresa, a fabricante brasileira de aviões já trabalha no desenvolvimento de dois veículos. Um deles, um protótipo menor que o eVTOL, está em fase de testes no solo. O outro tem o tamanho real do veículo elétrico que outras empresas estão desenvolvendo.

A Eve já firmou parceria com aéreas estrangeiras para o projeto e vai iniciar testes da operação logística no Rio de Janeiro ainda este ano usando helicópteros. Uma das parceiras já anunciadas é a Kenya Airways.