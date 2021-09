Sophia Bernardes 6ª parcela do Auxílio começa a ser paga na terça

O primeiro depósito digital da 6ª parcela do auxílio emergencial , que equivale ao ciclo 6 dos pagamentos da assistência disponibilizada pelo governo federal por causa da pandemia de Covid-19, desde abril de 2020, será feito pela Caixa Econômica Federal na terça-feira (21), para os inscritos nascidos em janeiro. Alguns beneficiários do Bolsa Família podem receber o auxílio por corresponder a um valor maior. Essas pessoas já começaram a receber a quantia na sexta-feira (17).

É importante destacar que os pagamentos são separados em duas datas: de depósitos e de saques. O saque do 6º ciclo estará disponível a partir do dia 4 de outubro.

A 7ª parcela do benefício, que ao que tudo indica será a última, começará a ser paga no dia 20 de outubro para o público geral, e no e 18 de outubro para os inscritos no Bolsa Família. O programa do auxílio emergencial será encerrado em 31 do mesmo mês, com o fim do ciclo 7. Os saques finais serão liberados em 1 de novembro.

Confira os calendários da 6ª parcela do Auxílio para o Público Geral



Depósitos:

21/09 - Nascidos em Janeiro

22/09 - Fevereiro

23/09 - Março

24/09 - Abril

25/09 - Maio

26/09 - Junho

28/09 - Julho

29/09 - Agosto

30/09 - Setembro

1º/10 - Outubro

2/10 - Novembro

3/10 - Dezembro.



Saques:

4/10 - Nascidos em Janeiro

5/10 - Fevereiro e Março

6/10 - Abril

8/10 - Maio

11/10 - Junho

13/10 - Julho

14/10 - Agosto

15/10 - Setembro

18/10 - Outubro

19/10 - Novembro e Dezembro.

Beneficiários do Bolsa Família:

17/09 - Final NIS 1

20/09 - NIS 2

21/09 - NIS 3

22/09 - NIS 4

23/09 - NIS 5

24/09 - NIS 6

27/09 - NIS 7

28/09 - NIS 8

29/09 - NIS 9

30/09 - NIS 0.



Confira os calendários da 7ª parcela do Auxílio para o Público Geral

Depósitos:

20/10 - Nascidos em Janeiro

21/10 - Fevereiro

22/10 - Março

23/10 - Abril e Maio

26/10 - Junho

27/10 - Julho

28/10 - Agosto

29/10 - Setembro

30/10 - Outubro e Novembro

31/10 - Dezembro.

Saques:

1º/11 - Janeiro

3/11 - Fevereiro

4/11 - Março

5/11 - Abril

9/11 - Maio

10/11 - Junho

11/11 - Julho

12/11 - Agosto

16/11 - Setembro

17/11 - Outubro

18/11 - Novembro

19/11 - Dezembro.

7ª parcela para beneficiários do Bolsa Família:

18/10 - Final NIS 1

19/10 - NIS 2

20/10 - NIS 3

21/10 - NIS 4

22/10 - NIS 5

25/10 - NIS 6

26/10 - NIS 7

27/10 - NIS 8

28/10 - NIS 9

29/10 - NIS 0.