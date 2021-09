shutterstock Promoção vale para as batatas crinkles do Bullguer

O acompanhamento mais amado pelos brasileiros agora tem um dia especial no mês para chamar de seu. Nesta quarta (15), o Bullguer, rede de hamburguerias especializada em smashburguer em parceria com a Farm Frites, multinacional holandesa líder na produção e comercialização de batatas fritas congeladas, promovem a 1ª edição do Crinkles Day, evento que tem a batata com páprica como protagonista com 30% de desconto, por apenas R$ 9,80, em todos os canais de venda (salão, viagem e delivery).

"O Crinkles Day é uma oportunidade dos clientes experimentarem nosso principal acompanhamento por um valor promocional", destaca Catia Moura, gerente de marketing do Bullguer, explicando que em dias normais, a batata é vendida por 14 reais. A ação promocional sempre acontece na terceira quarta-feira de cada mês e os clientes podem pedir o acompanhamento sem páprica.

Como forma de incentivar a imunização contra a Covid-19 e de atrair clientes, os consumidores que apresentarem a carteirinha de vacinação com uma ou duas doses completas terão 50% de desconto na batata que sai por R$ 7, válido somente para a 1ª edição do evento. O desconto é válido para apenas um número de CPF por pessoa, em pedidos para salão e viagem.