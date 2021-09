FGTS muda regras para financiamento de imóveis; veja como ficou

3) Desconto e uniformização da taxa de juros para famílias que ganham até R$ 2 mil

A proposta também aumenta em 0,25% o desconto no valor do imóvel financiado por famílias que ganham até R$ 2 mil. Além disso, uniformiza as taxas de juros oferecidas, que antes dependiam do imóvel adquirido. Com as novas regras, os juros finais passam a ser de 4,75% para as regiões Norte e Nordeste e de 5% para Centro-Oeste, Sul e Sudeste.