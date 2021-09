Vai sacar o FGTS? Fique atento aos documentos necessários

Rescisão por falência, falecimento do empregador individual, empregador doméstico ou nulidade do contrato

Documento de identificação pessoal; – Número do PIS ou PASEP ou NIS ou NIT; – TRCT, TQRCT ou THRCT (rescisões de contrato de trabalho formalizadas até 10/11/2017); – Apresentar CTPS Original e reter cópia das páginas CTPS (folha de rosto/verso e da página do contrato de trabalho) para as rescisões de contrato a partir 11/11/2017; Declaração escrita do empregador confirmando a rescisão do contrato em consequência de extinção total ou parcial de parte de suas atividades; – Decisão judicial transitada em julgado e documento de nomeação do síndico da Massa Falida pelo juiz e declaração escrita do síndico da Massa Falida confirmando a rescisão do contrato em consequência da falência; Cópia da certidão de Óbito do empregador individual; ou – Cópia autenticada da certidão de óbito do empregador doméstico; – Documento emitido judicialmente no qual reconheça a nulidade do contrato de trabalho.