Fernando Frazão/Agência Brasil Ex-presidente do IBGE assumirá cargo no BID no próximo dia 16

Em carta enviada a funcionários do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o presidente da instituição, Mauricio Claver-Carone, anunciou a nomeação de Susana Cordeiro Guerra, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Susana Cordeiro Guerra, como nova gerente do setor de Instituições para o Desenvolvimento. De acordo com a carta, à qual o Jornal O Globo teve acesso, Cordeiro Guerra assume o novo posto no próximo dia 16.

Segundo fontes do BID, o governo brasileiro estava interessado na gerência da área de infraestrutura da instituição, mas o posto, finalmente, teria sido destinado a um funcionário mexicano.

As mesmas fontes indicaram que o nome que o ministro da Econonomia, Paulo Guedes, tinha em mente para assumir a gerência de infraestrutura do BID era o da atual Secretária Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Martha Seiller. A funcionária é ativa militante do governo do presidente Jair Bolsonaro, e nas manifestações de 7 de setembro passado postou vídeos da marcha organizada por seguidores do chefe de Estado em Brasília.

A escolha da ex-presidente do IBGE para assumir a gerência de Instituições para o Desenvolvimento foi comunicada nesta segunda-feira por Claver-Carone, à frente do BID desde 2020. O presidente da instituição foi eleito com forte respaldo do governo brasileiro, além de outros aliados de peso, como a Colômbia.

Apesar da articulação feita pelo Brasil para ajudar o ex-funcionário do governo Donald Trump a chegar à Presidência do BID, o governo Bolsonaro não foi favorecido na distribuição de cargos na instituição. O Brasil já teve vários gerentes na área de infraestrutura, mas desta vez não obteve o que queria.

Você viu?

Susana saiu do IBGE em abril passado, se despedindo com uma carta na qual fez uma forte defesa do instituto, após o Congresso aprovar drásticas reduções de verbas, que levaram à suspensão da realização do Censo este ano.

“O IBGE é uma verdadeira joia no serviço público brasileiro, uma instituição da qual todos devemos nos orgulhar, como cidadãos brasileiros, a cada dia de nossas vidas”, disse na carta.

A ex-presidente do IBGE fora nomeada por Guedes, mas não contou com respaldo do ministro na hora de brigar por recursos para o instituto.