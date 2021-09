Retiradas

Aposentados retiraram do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) R$ 6,3 bilhões entre janeiro e 31 de julho de 2021, informa a Caixa Econômica Federal. Segundo a Folha de São Paulo, o valor total de saques do FGTS chegou a R$ 77 bilhões no período.