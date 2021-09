Você sabe qual cômodo é o vilão das contas de luz?

Com home-office, vilão é outro

No caso dos administradores Joana e Felipe Gonçalves, por exemplo, que passaram a trabalhar em casa na pandemia, o cômodo com maior gasto é o escritório. Enquanto ela usa um desktop por oito horas diárias, ele utiliza um notebook por igual período. No cômodo, ainda estão ligados a luminária, o modem de internet e o carregador do celular. Dessa forma, com base no simulador da Enel, o consumo é estimado em 201,99 kWh, o que equivale a R$ 163,48 sem considerar a bandeira tarifária.