Ar-condicionado, chuveiro, ferro e mais: veja como economizar na conta de luz

Ar-condicionado:

Ao utilizar os equipamentos, a recomendação é fechar as janelas e portas para evitar que o aparelho use mais o motor para gelar o ambiente; Evite usar temperaturas muito baixas, como 18ºC, porque ela pode nunca ser alcançada pelo equipamento e fazê-lo funcionar em potência máxima o tempo todo, gastando muita energia. Temperaturas próximas à 24ºC já podem dar o conforto térmico adequado ao ambiente. Desligue o aparelho se for ficar ausente do ambiente por um período superior a uma hora. Lembre-se de limpar o filtro com frequência e fazer a limpeza das grades condensadora e evaporadora dos equipamentos. De preferência aos equipamentos com selo PROCEL categoria “A”, que são os mais econômicos do mercado.