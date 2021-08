Redação 1Bilhão Educação Financeira INSS

O INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) começa a pagar nesta quarta-feira (25) as aposentadorias referente ao mês de agosto. O pagamento é dividido em dois grupos, quem ganha até R$ 1.100 e quem ganha acima desse valor.

É possível consultar o extrato do benefício por meio do site ou aplicativo Meu INSS, clicando na opção "Extrato de pagamento do benefício". Quem é correntista da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil também pode solicitar o documento na agência bancária.

Os pagamentos estão previstos para cessar no dia 8 de setembro. Veja o calendário:

Até R$ 1.100:



NIS final 1 25 de agosto

NIS final 2 26 de agosto

NIS final 3 27 de agosto

NIS final 4 30 de agosto

NIS final 5 31 de agosto

NIS final 6 01 de setembro

NIS final 7 02 de setembro

NIS final 8 03 de setembro

NIS final 9 06 de setembro

NIS final 0 08 de setembro

Acima de R$ 1.100