Francesa Lesaffre instala a primeira unidade no Brasil

Prevista para ser inaugurada em 2024, a francesa Lesaffre, referência mundial no setor de leveduras e produtos para fermentação, vai instalar a sua primeira fábrica no Brasil.

A fábrica ficará localizada na cidade de Narandiba, a 45 quilômetros ao sul de Presidente Prudente em São Paulo. A Cocal fornecerá à Lesaffre as matérias-primas para o processo produtivo do fermento biológico, além de energia limpa produzida a partir de bagaço de cana e biogás. Já a multinacional francesa vai entregar para a sucroenergética o subproduto do processo de fermentação, as vinhaças, para geração de biogás e fertirrigação dos canaviais.

A unidade industrial terá um conceito over-the-fence com a sucroenergética Cocal. Isso permitirá que as duas empresas reaproveitem subprodutos – uma da outra – como matéria-prima em seus processos produtivos.

“O nosso objetivo nesta parceria com a Cocal é atender aos parâmetros de uma economia circular, de forma que a nossa fábrica de fermento biológico seja uma referência em sustentabilidade e inovação em processos produtivos, reforçando nossa missão de melhor nutrir e proteger o planeta”, afirma o presidente da Lesaffre na América Latina, Jean de Lataillade.

Segundo o executivo, a unidade industrial utilizará energias renováveis, e a fabrica sediada no Brasil, o maior mercado da América Latina, permitirá reduzir o impacto ambiental tanto da logística quanto da produção. “Esta planta desenhada pelas equipes da multinacional francesa vai ser beneficiada com a aplicação das mais modernas tecnologias de fabricação, como a Indústria 4.0 e o Lean Manufacturing”, complementa Lataillade.

A nova fábrica de fermento biológico da Lesaffre no Brasil vai se juntar a 76 outras plantas industriais ao redor do mundo que pertencem à multinacional francesa. Aproximadamente, 40% do faturamento de € 2,2 bilhões do grupo vem de mercados emergentes. No Brasil, por exemplo, de cada quatro pães consumidos, um é produzido com fermento biológico da Lesaffre.

