Apenas 22% de Cartões na América Latina são de uso internacional

Apesar da grande oferta de cartões de crédito por diversas instituições, a verdade é que apenas 22% são habilitados para uso internacional. A fintech BoaCompra by PagSeguro acabou de divulgar um estudo exclusivo sobre esse tema, bem como o atual cenário do mercado online latino-americano.

Com o título de “Renascimento digital na América Latina: um mergulho profundo nas tendências, oportunidades e desafios do setor de comércio eletrônico da região”, a pesquisa foi realizada em parceria com Americas Market Intelligence (AMI).

Focando nos seis principais mercados da América Latina – Brasil, México, Chile, Colômbia, Peru e Argentina –, o estudo revelou que a digitalização é uma tendência contínua que veio para ficar. Com uma média de 77% tanto na penetração da internet quanto nas pessoas que possuem smartphone, fazer compras e realizar diversas outras atividades diárias pessoais e profissionais online é a preferência de um número cada vez maior de latino-americanos.

“Neste contexto, empresas de qualquer setor encontram na América Latina uma ótima opção de expansão internacional. Setores como varejo e bens digitais tiveram um aumento exponencial nas vendas durante a pandemia: o estudo mostra que 61% da população dos países avaliados fez compras online em 2020 e, em 2021, o número subiu para 67%”, citaram os pesquisadores. Com mais frequência, mais variedade de produtos e ticket médio mais alto, a AMI espera que o mercado de e-commerce da América Latina cresça a uma taxa anual de 25%, atingindo US$ 646 bilhões em 2025.

De acordo com o estudo, embora os cartões de crédito ainda sejam o meio de pagamento mais utilizado na América Latina (46% das vendas em 2021), 78% dos cartões usados na região são apenas domésticos – no Brasil, o percentual de pagamentos com este tipo de cartão de crédito chega a 70%. Quase todos os comerciantes entrevistados durante a pesquisa concordam que poder oferecer opções locais de pagamento com cartão é um divisor de águas, uma vez que aumenta os índices de aprovação, melhora a experiência do cliente e permite que os comerciantes forneçam práticas locais, como pagamentos parcelados (que representam 50% das vendas online pagas com cartões de crédito, dependendo do segmento e do tamanho da compra).

“Outra grande tendência na América Latina é a crescente preferência por mobile banking e métodos de pagamento digital, como o Pix . Isso impulsiona a inclusão financeira e a inovação na região, mudando consideravelmente o cenário tradicional de pagamentos e tornando ainda mais interessante para as empresas estrangeiras venderem na região”, explicaram os pesquisadores.

Navegar neste complexo cenário financeiro dificulta a atuação na América Latina para empresas estrangeiras sem entidade local, o que evidencia a necessidade de contar com um parceiro local com expertise no cenário financeiro da região.

