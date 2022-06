Ivonete Dainese RADAR: Locaweb Company abre 248 vagas

A Locaweb Company, especializada em soluções digitais que impulsionam negócios no Brasil, está com mais de 248 vagas abertas para candidatos de todo o Brasil. As contratações são reflexo do crescimento do ecossistema digital que a empresa oferece ao mercado.

Há vagas em várias áreas como Atendimento, Comercial, Gestão, Financeiro, Produtos e Tecnologia. Entre as oportunidades estão: Analista de BI, Pessoa Advogada Societária, Pessoa de Engenharia DevOps e Analista de Gestão de OKR.

“Estamos muito felizes em ampliar o nosso time de colaboradores e agregar diversidade à ele. A Locaweb busca sempre oferecer as melhores soluções para cada um de nossos clientes e, para que isso seja possível, ter um time qualificado e comprometido com os princípios da empresa são essenciais para a obtenção do nosso sucesso”, afirma a diretora Corporativa de Gente & Gestão na Locaweb, Simony Morais.

Abaixo as vagas de destaque:

Analista de BI III

Acompanhamento Responsável pelo projeto de Painel Integrado de Indicadores Financeiros do Grupo Locaweb. Centralizar as bases de dados no DW e construir um dashboard único com os indicadores; Manter a infraestrutura das operações de ETL e do Data Warehouse (SQL Server e Python); Padronização e tratamento de dados, ETL, manutenção de rotinas de atualização do DW, bem como as automações de suas cargas; Manutenção dos scripts já existentes de extração de dados em outros sistemas via API usando Python; Conhecimentos em Arquitetura de Data Warehouse; Domínio em SQL (DML/DDL/DQL) — Avançado; Power BI Avançado; ETL em Python conectando em flat files, APIs REST e outras bases de dados.

Advogado Societário Pleno

Acompanhamento de toda rotina societária das empresas do grupo econômico, incluindo, mas sem qualquer limitação a análises, elaborações e registros de diversos tipos de atos societários, publicações legais, emissões de pareceres, atualizações legislativas e regulatórias em especial no âmbito da CVM+[B3]/Bacen+Anbima, escriturações em livros societários, participações em assembleias e reuniões dos colegiados administrativos, bem como alterações estatutárias e contratuais; Interface com escritórios externos (Brasil e exterior), além de Juntas Comerciais e cartórios para condução de demandas paralegais da área; Precisa ter OAB Ativa; e, ainda, questões gerais relacionados com visão abrangente do negócio e matérias colaterais do Direito.

Engenheiro de DevOps

Sustentar e administrar a plataforma Azure DevOps; Evoluir as automações existentes; Colaborar na gestão de imagens Docker internas; Participar da evolução da estratégia DevOps da empresa; Participar da implantação e evolução dos processos e das ferramentas de DevOps, automação e qualidade de código; Ter conhecimentos sólidos em uma das linguagens bash, python, javascript, powershell; Conhecimento em lógica de programação e estrutura de dados; Conhecimentos em boas práticas de programação; Conhecimentos em ferramentas de Integração.

Analista de Gestão de OKR Pleno

Fazer a gestão da ferramenta utilizada na gestão dos OKRs; Elaborar e conduzir treinamentos sobre OKRs tanto para os colaboradores da Locaweb quanto para de outras unidades do grupo; Realizar benchmarkings com o mercado; Disseminar a cultura de OKRs na companhia. Ter conhecimento consolidado sobre OKRs, KPIs e/ou gestão de metas; Experiência com a gestão de OKRs no dia-a-dia (por exemplo, definição dos OKRs, acompanhamento dos ciclos, etc); Conhecimento intermediário e/ou experiência no desenvolvimento de relatórios no MS PowerBI.

