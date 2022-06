Ivonete Dainese PagBank PagSeguro na análise e com recomendação Neutra

Os resultados financeiros do PagBank PagSeguros, divulgados nesta quinta-feira, foi o último de cobertura do BTG Pactaul. Os números não causaram surpresas, segundo os analistas, uma vez que a orientação de TPV, receita e resultado final foi fornecida em abril.

“De fato, é justo dizer que os números chegaram perto, ou até um pouco acima, dos pontos altos da orientação. Como esperado, o primeiro trimestre se beneficiou de taxas de pré-pagamento mais altas e da tendência de reprecificação que vimos, como a busca por precificar a taxa Selic mais alta”, disseram.

Durante a apresentação do webcast, a administração forneceu orientações para o segundo trimestre, com expectativa de aumento de 5% no TPV e nas receitas em relação ao trimestre anterior, sugerindo impactos de reprecificação mais limitados.

“A administração também espera que o lucro líquido não-GAAP alcance mais ou menos os R$375 milhões no segundo trimestre, alta de 1% trimestre a trimestre e pouco abaixo de 6% do que temos atualmente em nosso modelo. Dado o forte rali de 40% nos últimos 30 dias, juntamente com nossa crescente preocupação com o pool de lucros e a “qualidade dos ganhos” da PAGS (Capex muito alto), a recomendação é Neutra”.

A recomendação é NEUTRA com a meta de preço de 12 meses a US$ 23,00/US$ 23,00

Preço atual em US$ 17,20/US$ 17,20. Há pouco, na Nasdaq, as PAGS estava em queda de 19,19% ao preço de US$13,91.

