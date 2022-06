Ivonete Dainese Sírio-Libanês lança Fundo visando arrecadar R$100 mi

O Hospital Sírio-Libanês saiu na frente e anunciou a criação de um Fundo Patrimonial, ou endowment, que visa arrecadar R$ 100 milhões até 2027. Batizado de Fundo Patrimonial Sírio-Libanês (SL Health & Science Endowment Fund), a iniciativa da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês.

Esse será o primeiro Fundo Patrimonial com foco em Ciência e Saúde depois da nova regulamentação brasileira. “O endowment é um instrumento que contribuirá para a perenidade da instituição, com o propósito de seguirmos como referência na área de saúde, ensino e pesquisa, aliada à tecnologia, inovação e filantropia”, diz o CEO do Hospital Sírio-Libanês, Paulo Nigro, que completa: “temos um planejamento estratégico robusto, de longo prazo, que trará maior agilidade na implementação de novos serviços e produtos, que vai acelerar nosso processo de transformação e que nos guiará rumo aos próximos 100 anos.”

Mais sobre o Fundo Patrimonial

O Fundo Patrimonial ajudará nas estratégias de médio e longo prazo da instituição. O Sírio-Libanês hoje faz a gestão de leitos públicos, por meio do seu Instituto de Responsabilidade Social, e privados, nas unidades de São Paulo e Brasília, além de atuar em todo o país com projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do Sistema Único de Saúde (SUS), do Ministério da Saúde.

O Hospital Sírio-Libanês é a única instituição de saúde carbono neutro do Brasil, além de ser signatário do Pacto Global da ONU. O Fundo ajudará a instituição a fomentar soluções para combater os impactos das mudanças climáticas na saúde de forma geral, estimulando mudanças positivas nas comunidades próximas ao Hospital Sírio-Libanês e em regiões onde atua, por meio de projetos em parceria com os governos Federal e local.

O endowment é uma ferramenta já consolidada mundialmente e uma importante forma de financiamento para a sociedade civil. Funciona de forma que o montante arrecadado pelo Fundo seja investido e o rendimento seja usado para fomentar as iniciativas propostas pela instituição. São ativações de médio e longo prazo capazes de acelerar e viabilizar a realização de projetos específicos ao objetivo do fundo patrimonial. Para a criação deste fundo, foi implementado um modelo que segue os mais altos padrões de governança e transparência e em total acordo à Lei 13.800/2019.

O Sírio-Libanês montou uma equipe profissional para captação de recursos e gestão do Fundo, com doadores nacionais e internacionais. “Na sua essência, esse projeto é um importante passo para a perenidade da instituição e vai ao encontro do nosso compromisso com a saúde para com toda a população brasileira”, conclui Denise Jafet.

