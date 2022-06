Ivonete Dainese Ibovespa realiza e ELET3 sobe 0,81% a R$42,14

O Ibovespa fechou em queda. Os investidores acompanharam os pares e, ao mesmo tempo, monitoravam as ações da Eletrobras (ELET3). O prazo para a reserva das ações através do FGTS foi encerrado ao meio dia.

A proximidade de reuniões de bancos centrais e os preços do petróleo também ficaram no radar.

O Ibovespa ficou em queda de 1,55% aos 108.367 pontos. O volume financeiro ficou em R$22,36 bilhões.

“A aversão ao risco segue com os índices de inflação. O mercado espera pela reunião do BCE amanhã na Europa, já com a possível retirada de estímulos e pela alta nos juros. Na sequência vem o Federal Reserve, com a questão entre os analistas de quanto o Fed pode elevar os juros sem comprometer a economia e reverter para uma recessão”, explicou o head de Renda Variável da Veedha Investimentos, Rodrigo Moliterno.

Diante dessas probabilidades, a bolsa brasileira está negativa. “Depois da puxada forte com as commodities, bem como os ruídos fiscais, a nossa bolsa está em realização. Além disso, hoje foi o último dia de reservas de ações da ELET3 e o papel ficou na contramão de PETR4 e VALE3. A demanda do FGTS deve ter ficado em mais de R$7,5 bilhões, sendo que a reserva era de R$ 6 bi. O mercado acredita numa forte demanda pelos papéis no follow-on”, completou Moliterno.

Destaques com ganhos

Qualicorp ON (QUAL3), alta de 3,20%; Cogna ON (COGN3), alta de 2,41%; Hapvida ON (HAPV3), alta de 3,07%; Via ON (VIIA3), alta de 2,38%; PetroRio ON (PRIO3), alta de 1,79%.

Operaram com perdas

Weg ON (WEGE3), queda de 5,93%; Gerdau PN (GGBR4), queda de 4,90%; Sid. Nacional ON (CSNA3), queda de 4,93%; Usiminas PNA (USIM5), queda de 4,32%; Gerdau Met. PN (GOAU4), queda de 3,13%.

Mais negociadas

Vale ON (VALE3), queda de 3,44%; Petrobras PN (PETR4), queda de 0,49%; Itaú Unibanco PN (ITUB4), queda de 1,92%; Magaz. Luiza ON (MGLU3), queda de 2,13%; Eletrobras ON (ELET3), alta de 0,81% ao preço de R$42,14.

Carteira Teórica

Na Carteira Teórica do Índice Bovespa, que passou a vigorar de 02 de maio de 2022 a 02 de setembro de 2022, estão os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Vale ON (15,582%), Itaú Unibanco PN (5,661%), Petrobras PN (6,864%), Petrobras ON (4,492%) e Bradesco PN (4,606%).

Commodities

O preço do barril do Brent, com contrato futuro para julho de 2022, ficou em alta de 0,20% a US$123,83 em Londres.

O preço do barril do WTI, com contrato futuro para julho de 2022, ficou em alta de 2,51% a US$122,41.

